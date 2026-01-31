Нидерландецът Рудолф изоставя предишния си начин на живот и избира България за свой дом. Преди 14 години той и съпругата му Бернадет се установяват в село Дълги дел, където откриват спокойствие, вдъхновение и усещане за принадлежност, каквито не са имали в родината си.

Рудолф пристига за първи път в България като турист. Красотата на природата и усещането за свобода обаче го карат да се върне отново – този път с идеята да остане. След дълги разходки и разговори с местните хора, той купува къща в селото и взема окончателното решение да заживее там постоянно.

Преди това Рудолф е живял в Арнем и е работил като психолог, а рисуването е било само хоби. В България обаче животът му се променя. Той се посвещава на изкуството и започва да рисува вдъхновен от българската природа, светлината и традициите. В дома си в Дълги дел създава ателие, където твори картини, повлияни както от балкански мотиви, така и от личните му преживявания.

Рудолф признава, че в България се чувства по-свободен. Според него българите са отворени, общителни и могат да бъдат истински приятели – нещо, което му е липсвало в Нидерландия. За да се интегрира, той започва да работи редом с местните хора – в строителството, във фабрика, в земеделието, без да се интересува от заплащането, а от самия процес и общността.

Началото не е било лесно – имало е периоди без ток и отопление. Но за Рудолф това е било възможност да започне от нулата и да преоткрие уменията си за оцеляване. Днес той отглежда зеленчуци в градината си и живее в хармония с природата.

Решението му да напусне Нидерландия е прието с изненада от близките му, но семейството го подкрепя. Самият той е категоричен, че никога не би се върнал да живее там. Дори при кратките си посещения осъзнава колко силно е привързан към живота в България.

Любимото му желание за бъдещето е просто – да бъде здрав и да продължи да се наслаждава на природата и спокойствието, които го заобикалят в Дълги дел.

