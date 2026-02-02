Жълт код за ниски температури и снеговалежи е обявен в почти цяла България. Изключение правят само областите Перник, Кюстендил, София-град и област и Благоевград.

Почти навсякъде температурите ще останат отрицателни. Заради вятъра усещането ще е за още по-студено време.

Експертите съветват да се ограничат пътуванията в сутрешните часове, тъй като условията за шофиране ще бъдат тежки поради ниската видимост и заледявания.

Предстои серия ледени дни

Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще отслабват и спират, а над Югозападна България и облачността ще се разкъса и намалее. В Северна България температурите ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°. В южната половина от страната минималните температури ще са между минус 3° и 2°, максималните ще са от минус 3° - минус 1° в Горнотракийската низина до 8° в Сандански. В София минималната температура ще е около минус 4°, максималната - около 2°.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по-върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 1° и 4°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Редактор: Цветина Петкова