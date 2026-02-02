-
През 2025 г. са подадени над 2000 сигнала за деца в риск на специализираната телефонна линия
-
От спътниците в орбита до телефона в джоба – как ни служат иновациите
-
Първи работен ден в евро: Каква е равносметката от прехода към единната валута
-
Доналд Тръмп не е първият американски президент с апетит да придобие Гренландия
-
Защо гръцките служби разследват имотни сделки с чужденци в страната
-
Лошото време остави болницата в Гълъбово без ток и отопление
