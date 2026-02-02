Илияна Йотова ще е кандидатурата на БСП за президент на предстоящия вот тази година. Това обяви депутатът от формацията Атанас Атанасов пред БНР.

Решението все още не е гласувано официално от левицата. Според Атанасов БСП има морален дълг за подкрепа към Йотова.

Редактор: Цветина Петрова