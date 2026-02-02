Снимка: БГНЕС
-
Бюджетният дефицит за 2025 г. е 3,1%
-
Проф. Пламен Киров: Няма конституционна пречка президентът да назначи Андрей Гюров за служебен премиер
-
Иван Анчев: Израел може да реши проблемите си с Иран сега, тъй като режимът е в криза
-
Какво говорят действията и думите на Румен Радев до момента
-
Тръмп омаловажи предупреждението на Техеран за действия при евентуална военна намеса на САЩ
-
Президентът приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник
Решението все още не е гласувано официално
Илияна Йотова ще е кандидатурата на БСП за президент на предстоящия вот тази година. Това обяви депутатът от формацията Атанас Атанасов пред БНР.
Решението все още не е гласувано официално от левицата. Според Атанасов БСП има морален дълг за подкрепа към Йотова.
Зафиров: Йотова е възможна номинация на БСП за президентРедактор: Цветина Петрова
Последвайте ни