Това отчете Министерството на финансите
От Министерството на финансите оповестиха данните за изтеклата 2025 година.
Отчетеният дефицит в бюджета за миналата година е в размер на 3,1 на сто, при заложени 3%.Редактор: Цветина Петрова
