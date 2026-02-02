Това отчете Министерството на финансите

От Министерството на финансите оповестиха данните за изтеклата 2025 година.

графика

Отчетеният дефицит в бюджета за миналата година е в размер на 3,1 на сто, при заложени 3%.

Редактор: Цветина Петрова

