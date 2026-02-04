Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за туризма, с които се предвижда създаването на Туристически гаранционен фонд. Той има за цел да защитава туристите при фалит на туроператори – например, ако пътуване бъде прекъснато или отменено, клиентите трябва да получат обратно парите си или да бъдат върнати в България.

Законопроектът е внесен съвместно от депутати от „БСП – Обединена левица“, ГЕРБ – СДС и „Има такъв народ“, пише БТА. В пленарната зала той беше подкрепен от 110 народни представители, 14 гласуваха „против“, а 57 се въздържаха.

Какво предвиждат промените?

Освен задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“, която действа и в момента, туроператорите ще трябва да осигуряват защита на клиентите си и чрез допълнителни механизми – банкови гаранции и участие във финансирането на новия Туристически гаранционен фонд. Идеята е при фалит на туроператор да има достатъчно средства, с които туристите да бъдат компенсирани и ако се намират в чужбина, бързо да бъдат върнати у дома.

Според вносителите на законопроекта промените ще повишат сигурността за пътуващите и ще приведат българското законодателство в съответствие с европейските правила за пакетните туристически пътувания.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош защити промените и подчерта, че за първи път от години се прави реална стъпка в защита на българските туристи. По думите му гаранционният фонд ще осигури не само възстановяване на средства, но и незабавна помощ за хора, останали в чужбина при фалит на туроператор.

Редактор: Ралица Атанасова