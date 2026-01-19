Нови промени в Закона за туризма предвиждат по-строги правила за защита на туристите при провалено пътуване. Сред предложенията е създаването на туристически гаранционен фонд, който да покрива разходите на потребителите при фалит на туроператор, включително за репатриране.

Одисей Спасов от Българската асоциация на туристическите агенции обясни, че предложенията идват след дълга подготовка и прехвърляне на проекта между Министерството на туризма и Народното събрание.

„По принцип останахме отчудени, че са внесени точно сега, по време на правителство в оставка, защото проектозаконът за гаранционния фонд се работи от години. Целта е да бъдат защитени правата на клиентите, като същевременно туроператорите могат спокойно да осъществяват екскурзии и почивки“, каза той.

Според него досега застраховките на туроператорите не покриват напълно разходите при фалит.

Богомил Николов от „Активни потребители“ посочи, че сегашният законопроект не е напълно полезен за потребителите: „Сега се предлага междинен модел – едновременно застраховка и гаранционен фонд. Едното вече е доказало, че не върши работа за потребителите. Подкрепяме изцяло идеята за фонд, който да събира средства от всички туроператори и да покрива рисковете на клиентите“.

Той подчерта, че времето до края на настоящия парламент е кратко и не позволява сериозно обсъждане на междинен модел.

Одисей Спасов уточни, че създаването на фонда трябва да защитава както туроператорите, така и потребителите, и добави, че освен застраховката, ще се изисква и банкова гаранция.

„Фондът ще върши добра работа, ако е направен и управляван правилно. В противен случай има риск от източване, както се е случвало в други страни“, каза той.

Николов даде конкретен пример за ползата от фонда: „Той ще покрива основно ситуацията при фалит на туроператор. Представете си, че сте в Тайланд и вашият оператор фалира – фондът ще осигури вашето прибиране в България. Големият проблем е, че застраховките досега не покриват достатъчно. Фондът трябва да удовлетвори нуждите на 100% от засегнатите потребители“.

Той добави, че потенциални злоупотреби могат да бъдат предотвратени чрез ефективно разследване и наказание на недобросъвестни лица.

И двамата експерти подчертаха, че законът не трябва да се приема зад гърба на заинтересованите страни. „Това е най-важното в една демокрация – всички страни да имат възможност да обсъдят и контролират гаранционния фонд“, заяви Спасов.