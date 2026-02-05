Кой ще бъде служебен премиер? Засега повечето погледи изглежда са отправени или към подуправителя на БНБ в отпуск и бивш депутат от ПП Андрей Гюров, или към председателя на Сметната палата и бивш двукратен служебен премиер Димитър Главчев. В голяма степен отговорността за честността на вота пада върху организатора на изборите. Кой е най-подходящ за служебен министър-председател дискутираха в студиото на „Челюсти” политологът проф. Румяна Коларова и медийният експерт доц. Георги Лозанов.

Проф. Коларова беше на друго мнение. Според нея е по-добре жена да стане служебен премиер, защото "двамата мъже са силно оцветени политически". Тя е абсолютно против Андрей Гюров: "Не мога да си представя човек, който не е успял да уреди собствения си работен статус, начело на държавата. Имам съмнения, че не може да организира дори себе си. Ежедневието на един човек е силен индикатор за неговите способности. Не бих го назначила и във фирма". Според нея е по-препоръчително да се търси някой от останалите съгласилите се, но е хубаво е да излезе публична информация за кандидатите, защото не са известни на широката публика.

Евелина Славкова: Йотова ще е кандидат за президент, затова се дистанцира от назначаването на служебен премиер

На коренно противоположно мнение беше доц. Георги Лозанов: "Андрей Гюров е единственият човек извън властовото поле, което излъчват Борисов и Пеевски. За да имаме надежда, че изборите няма да станат като в Пазарджик е хубаво да е човек извън това властово поле". Той обясни, че каквато и законова реформа да се направи, ако дълбоката власт продължава да държи на професионално ниво ключови институции, всичко това е безсмислено. Лозанов защити и конституционните промени: "Те са добри, защото дават двойна властова легитимност. Не президентът да гледа в небето и да си избира, който иска, а първо да има друга контрола. Не може президентът да се превръща в едноличен началник на държавата".

Румяна коларова отвърна, че домовата книга включва администратори, избрани с широко парламентарно мнозинство и не може по презумпция да се твърди, че всички освен Гюров са негодни. "Ако има съмнение за зависимости, има възможност за публичен дебат. Не може да им се залепва етикет „слуги на Пеевски”, каза Коларова.