Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини институциите, че умишлено протакат процедурата по излизане от политическата криза, докато страната вече трети месец се управлява от правителство в оставка. Във видео, публикувано във Facebook профила му, Борисов заяви, че продължаващите консултации са безсмислени и блокират нормалната работа на държавата.

По думите му още след оставката на президента Румен Радев и произнасянето на Конституционния съд, държавният глава е насочил вниманието си към свои лични политически приоритети, а от декември насам се водят „абсолютно безсмислени консултации“. Борисов подчерта, че всички парламентарни лидери вече ясно са заявили позицията си за незабавни предсрочни избори, които според него трябва да се проведат през март.

Борисов: България и ГЕРБ са надежден партньор в ЕС и НАТО

„Процесът умишлено се проточва, а в същото време цените на електроенергията скачат“, заяви Борисов. Той подчерта, че правителството носи отговорност да осигури електроенергия, докато определянето на цените е в правомощията на независимия регулатор. Според него контролът върху енергийните дружества трябва да бъде значително по-строг.

Борисов настоя незабавно да бъдат наложени санкции на компании, които издават фактури със задна дата или с необосновано завишени цени. „В противен случай регулаторът трябва да подаде оставка“, предупреди той.

В създалата се ситуация лидерът на ГЕРБ призова президентът да приключи възможно най-бързо с консултациите и да назначи служебно правителство. По думите му забавянето води до институционален блокаж, при който „администрацията и държавата не работят и няма кой да носи отговорност“.

Борисов допълни, че няма лични претенции към никого, но подчерта, че страната не може да остане в подобно състояние на политическа неопределеност. По думите му вероятно подуправителят на БНБ Андрей Гюров ще бъде назначен за служебен премиер.

ВСИЧКО ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева