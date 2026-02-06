Успешно е проведена високата вълна през трите язовира от каскада „Арда“, експлоатирани от НЕК ЕАД - „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, съобщават от Националната електрическа компания.

Заради обилните валежи през последното денонощие в условията на обявен червен код в Южна България беше регистрирано преминаване на висока вълна през трите язовира.

► В рамките на преминаващата висока вълна пикът на притока към първото стъпало на каскадата - язовир „Кърджали“, е отчетен в размер на 863 м3/сек. Във вечерните часове на 5 февруари са отворени 2 от общо 4 преливни клапи на язовира с цел провеждане на водните количества и понижаване на завирения му обем. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ „Кърджали“ максималното отчетено водно количество през преливника е в размер на 450 м3/сек.

► Пикът на общия приток към язовир „Студен кладенец“ е отчетен в размер на 1 870 м3/сек. В късните часове на 5 февруари са отворени 5 преливни клапи на язовира от общо 9. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ „Студен кладенец“ максималното преливно водно количество през преливника е 1 320 м3/сек.

► Пикът на общия приток към язовир „Ивайловград“, последното стъпало на каскадата, е отчетен в размер на 1 750 м3/сек. Язовирът започва да прелива в 23:00 ч. на 5 февруари, като към 12:00 ч. на следващия ден преливното водно количество е в обем от 538 м3/сек.

От НЕК ЕАД уведомяват, че продължават осъществяването на постоянен оперативен контрол върху обстановката и остават в готовност да предприемат своевременни действия.

