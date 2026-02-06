Медицинският център, от където изтекоха записи на акушеро-гинекологичен кабинет излезе с официална позиция за кадрите от камерата, които изтекоха в мрежата. Оттам казват, че "целият екип на медицинския център – управителят, съдружниците и лекарите, практикуващи в него, заявяваме, че ние също сме изумени от съобщените факти и обстоятелства по адрес на един от филиалите ни".

Ето и тяхната позиция:

"Медицинският център също толкова, колкото пациентите, прегледани в него, е потърпевш от извършената кибератака срещу информацията, съхранявана от единствената охранителна камера, монтирана само в този филиал.

Проверяват гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

В нито един друг от шестте филиала на медицинския център няма и няма да има камери в помещенията, където се извършват медицинските прегледи, тъй като нищо не налага инсталирането им. Камерата, с която е злоупотребено, е лицензирана охранителна камера, поставена от квалифициран специалист и понастоящем е демонтирана.

Бихме желали да уведомим пациентите си, че високите стандарти в практиката на медицинския център ще бъдат съхранени, както досега.

Огромните репутационни щети, които ни бяха нанесени, няма да повлияят на прецизността и професионализма в работата ни.

Екипът оказва пълно съдействие на разследващите органи и изразява надежда за скорошното разрешаване на случая!"

Редактор: Емил Йорданов