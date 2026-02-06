Точно в 21:00 ч. българско време на легендарния стадион „Сан Сир” започна официалната церемония по откриването на 25-ите Зимни олимпийски игри. Честта да запалят олимпийския огън в Милано и Кортина имат световните ски легенди Алберто Томба и Дебора Компаньони.

България ще бъде представена от 20 атлети, които ще премерят сили в 6 вида спорт. На трибуните в Милано присъстват вицепрезидентът Илияна Йотова, която е в Италия по покана на представителя на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, както и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Снимка: БГНЕС

Церемонията по откриването на Олимпиадата е създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio. Над 500 музиканти участват в програмата. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен „Италианска фантазия”, предаде спец.кор. на БТА Димитър Вельов.

Снимка: БГНЕС

Сред звездните изпълнители на спектакъла е и Марая Кери, която изненада публиката с изпълнение на италиански език.

Снимка: БГНЕС

В програмата участват още Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог. Очаква се да се включат и актьорите Том Круз, Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

