След подадената оставка на лидера на БСП Атанас Зафиров, социалистите са изправени пред ключов избор за бъдещето на партията. На извънредния конгрес започнаха дебатите за ново ръководство и промяна в политическия курс. Един от претендентите за председателския пост – председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков, коментира ситуацията в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според Вълков БСП трябва да продължи с нова платформа и ръководство. „Подаването на оставка е една от стъпките. Надявам се тя да бъде последвана от цялостна промяна в партията. През последните два месеца темата за оставката на Атанас Зафиров беше широко обсъждана, а ние от Младежкото обединение неведнъж сме настоявали за нея”, заяви той.

В отговор на критиките на Атанас Зафиров, че исканията за промяна в партията са се появили едва след края на участието във властта, Вълков определи подобни твърдения като спекулативни. „Разговорите за излизане от управлението започнаха още по средата на мандата, особено след оттеглянето на подкрепата от АПС и появата на подкрепа от „ДПС-Ново начало”. Тогава вътре в партията започнахме сериозни дискусии, че БСП трябва да поеме по нов път”, обясни той. По думите му тези разговори са водени в рамките на вътрешнопартийните органи, а не публично, тъй като решенията трябва да се вземат институционално.

БСП се събра на извънреден конгрес, Зафиров подаде оставка

Той подчерта, че решението за участие в управлението е било взето при различни политически условия и е трябвало да бъде преразгледано след промяната в подкрепата. „Когато това не се случи, логично се стигна до искания за оставка на председателя и за смяна на ръководството”, допълни Вълков.

В надпреварата за нов лидер на партията са останали между пет и шест кандидати, сред които и Габриел Вълков. Той заяви, че окончателното му решение дали ще остане в битката до край ще зависи от подкрепата на партийните структури. „В момента текат изказванията на кандидатите. Имам още малко време да преценя дали ще продължа в надпреварата или ще се оттегля”, каза Вълков.

Повече гледайте във видеото.