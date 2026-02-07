Това е поредният парламент, който си отива, а преди да си тръгне, направи промяна в закона, която е във вреда на българския избирател. Политиците показаха, че изобщо не ги интересува вотът на хората и че най-важното за тях е да си направят закон в своя полза, а не в интерес на обществото. Това каза бившият министър на земеделието Мехмед Дикме в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според Дикме новите текстове ще създадат сериозни затруднения за българските граждани в чужбина и ще ограничат правото им на участие в изборния процес. Той посочи, че законът на практика ще доведе до огромни опашки и организационен хаос при гласуването в Турция, като същевременно ще засегне и българите във Великобритания, САЩ и други държави. „Разстоянието между Чорлу, Истанбул и Хасково е почти същото като от София до Хасково. Хората ще се качат в колите и ще дойдат да гласуват, ако искат. Това ще създаде огромен проблем за изборните секции. А този закон е в противоречие с Конституцията, защото ограничава правото на българските избиратели да участват в изборите”, подчерта Дикме.

Бившият министър на земеделието зададе директен въпрос към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Как се чувства Бойко Борисов в компанията на „Възраждане”, когато гласува този закон? С „Възраждане” ли ще управлява след изборите?”, попита той.

След 14 часа заседание, депутатите отмениха днешното

Дикме коментира предстоящите избори и заяви, че все още не е решил за кого ще гласува. По думите му протестите от последните месеци са били насочени не срещу конкретна личност, а срещу цялостния модел на управление. „Обществото не приема модела, който досега управляваше страната. Хората излязоха на улицата, за да поискат промяна и нов начин на управление”, каза той.

По думите на бившия министър Румен Радев се е доказал като стабилен и умерен държавен глава. „Ако сложим на кантар – позитивите на Румен Радев са повече от негативите”, допълни той. Дикме подчерта, че доверието трябва да се печели с ясни програми и реални предложения към избирателите.

Целия разговор гледайте във видеото.