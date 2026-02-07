-
Вижте историята на жена, осъдена за катастрофа с жертва, която разказва как се стига до фаталния край
Tази седмица в "Ничия земя" разказваме историята на Росица. Това е изповед от Нидерландия в деня преди да влезе в затвора, за да излежи присъдата си за катастрофа с жертва, направена в България.
"Ничия земя": За мисията в Нови хан и първата Коледа без отец Иван (ВИДЕО)
Как се стига до фаталния край, какви обстоятелства допринасят за убийството на пътя, можеше ли всичко това да се предотврати? И коя всъщност е Росица Бурса?
Towa e rазказ на осъдената в последната вечер на свобода – за майчинството, борбата с рака, представленията пред неизлечимо болни, на които предстои евтаназия и... катастрофата с фатален край.
Повече гледайте във видеото.
