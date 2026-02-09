В студиото на „Твоят ден“ гостуваха основателят на сдружение „Ангели на пътя“ Петя Иванова и Нинелла Върбанова – активен негов представител, дни след мащабния протест с искане за бързо и ефективно правосъдие. Поводът – продължаващата липса на реални действия от страна на институциите и нарастващият брой семейства, загубили децата и близките си при пътни инциденти.

Петя Иванова разкри, че само за последната седмица към сдружението са се присъединили още 23 семейства, като по-голямата част от трагедиите, които ги обединяват, са от настоящата година. По думите ѝ жертвите на пътя не намаляват, а официалната статистика е „манипулирана“, което допълнително задълбочава недоверието и болката на близките. Основният мотив за протеста е именно бездействието по делата и продължителното забавяне на разследванията.

Сдружение „Ангели на пътя” излезе на пореден протест

Двете категорично настояха за ясно разграничение между пътнотранспортен инцидент и умишлено престъпление. Според тях шофьорите, които карат пияни, дрогирани или грубо нарушават правилата, трябва да носят значително по-тежка наказателна отговорност. Като сериозен проблем те посочиха и говоренето по телефона по време на шофиране, както и липсата на строги санкции, подобни на тези в други европейски държави.

Нинелла Върбанова акцентира върху един от най-болезнените въпроси – автотехническите експертизи и бавните лабораторни анализи за алкохол и наркотици. Според нея липсата на достатъчно лаборатории създава условия за забавяне, злоупотреби и дори подмяна на проби. Решението, по думите ѝ, е ясно и постижимо – повече лаборатории, равномерно разпределени в страната, които да дават резултати в рамките на 48 часа.

В края на разговора Петя Иванова обобщи конкретните искания на „Ангели на пътя“: психологическа помощ за семействата на жертвите, реална превенция и работа с млади шофьори още в училище, реформа при експертизите, бързи обвинителни актове, обществено полезен труд за тежките нарушители и ефективно прилагане на конфискацията на автомобили. Посланието им беше ясно – когато институциите мълчат и отлагат, болката на близките се превръща в гняв, а каузата им – в битка за живот, справедливост и промяна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова