37-годишен мъж е загинал, след като бил блъснат от влак. Инцидентът е станал към 21:10 ч. в събота в района на гара „Разпределителна – Перник“.

Влакова композиция, пътуваща от столицата в посока Радомир, е ударила мъжа, който бил на релсите. Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са констатирали смъртта му, предаде DarikNews .

Тялото е транспортирано в Съдебна медицина – Перник за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство.

