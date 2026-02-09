Ресорната парламентарна комисия преди броени дни прие единодушно на първо четене законодателни промени за подпомагането на земеделските производители. Предстои втора работна група за обсъждане и прецизиране на спорните текстове преди разглеждането на законопроекта на второ четене. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира съветникът на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Светлана Орманова.

„Три са основните теми, които ни вълнуват и по които очакваме добро развитие, като се надяваме след утрешната работна група спорните текстове вече да не са спорни“, заяви тя.

Първата промяна е създаването на цифрова географска карта на реалните насаждения - градини, оранжерии и парници. По думите ѝ това ще даде яснота кои са реалните производители и ще промени значително картината в сектора.

„Към момента част от обектите, които получават подпомагане за производство на плодове и зеленчуци, не се поддържат в добро агротехническо състояние. Можем да ги наречем фиктивни. Въпреки това, те участват в схеми и мерки за подпомагане за сметка на реално произвеждащите“, посочи Орманова.

Втората важна промяна е създаването на взаимоспомагателен фонд. „При природни бедствия, каквито са измръзванията, ще има възможност земеделците да бъдат обезщетявани от този фонд, а не директно от държавния бюджет“, обясни съветникът на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци".

„Производителят не го интересува откъде идват парите. Интересува го, когато настъпи събитието, да бъде обезщетен. Това е най-големият проблем в момента“, подчерта Орманова.

Тя акцентира и върху друг сериозен проблем - реализацията на продукцията.

