От браншовата камара "Плодове и зеленчуци" очакват приемането на няколко важни законодателни промени
Ресорната парламентарна комисия преди броени дни прие единодушно на първо четене законодателни промени за подпомагането на земеделските производители. Предстои втора работна група за обсъждане и прецизиране на спорните текстове преди разглеждането на законопроекта на второ четене. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира съветникът на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Светлана Орманова.
„Три са основните теми, които ни вълнуват и по които очакваме добро развитие, като се надяваме след утрешната работна група спорните текстове вече да не са спорни“, заяви тя.
Един бранш, ясни правила: Какви нормативни промени предлага браншовата камара „Плодове и зеленчуци“
Първата промяна е създаването на цифрова географска карта на реалните насаждения - градини, оранжерии и парници. По думите ѝ това ще даде яснота кои са реалните производители и ще промени значително картината в сектора.
„Към момента част от обектите, които получават подпомагане за производство на плодове и зеленчуци, не се поддържат в добро агротехническо състояние. Можем да ги наречем фиктивни. Въпреки това, те участват в схеми и мерки за подпомагане за сметка на реално произвеждащите“, посочи Орманова.
Вносът задушава българските плодове и зеленчуци
Втората важна промяна е създаването на взаимоспомагателен фонд. „При природни бедствия, каквито са измръзванията, ще има възможност земеделците да бъдат обезщетявани от този фонд, а не директно от държавния бюджет“, обясни съветникът на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци".
„Производителят не го интересува откъде идват парите. Интересува го, когато настъпи събитието, да бъде обезщетен. Това е най-големият проблем в момента“, подчерта Орманова.
Тя акцентира и върху друг сериозен проблем - реализацията на продукцията.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
