Пострадалият бил откаран в болница, но лекарите не успели да спасят живота му
21-годишен шофьор прегази 29-годишен пешеходец в Оряхово и избяга от местопроизшествието, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в понеделник. Свидетели подали сигнал за мъж с травми по главата, който седял на тротоар в града, предаде DarikNews. Пострадалият бил транспортиран до болницата във Враца, където по-късно е починал.
Малко по-късно заподозреният е задържан. По случая тече разследване.Редактор: Дарина Методиева
