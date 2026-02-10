21-годишен шофьор прегази 29-годишен пешеходец в Оряхово и избяга от местопроизшествието, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в понеделник. Свидетели подали сигнал за мъж с травми по главата, който седял на тротоар в града, предаде DarikNews . Пострадалият бил транспортиран до болницата във Враца, където по-късно е починал.

Кола блъсна и уби пешеходец край Кресна

Малко по-късно заподозреният е задържан. По случая тече разследване.

Редактор: Дарина Методиева