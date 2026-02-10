Тежък случай на блудство с малолетно дете разтърси Сливен. Майка обвинява бащата на 5-годишната си дъщеря в сексуално насилие. Майката настоява пред съда бащата да няма достъп до детето.

В социалните мрежи бащата отрича обвиненията. Според него има видеозапис, показващ падане на детето от колело, което би могло да обясни нараняванията.

Обвиниха учител от Пловдив в блудство с момичета, едната - негова ученичка

По случая е образувано досъдебно производство.