Кметът на София Васил Терзиев е поискал оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ Стилиян Манолов. Това става ясно от пост на Терзиев, публикуван във Facebook.

"Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“, защото решенията, които се взимат там, струват скъпо на София и не носят по-добра услуга за гражданите", пише столичният кмет.

Общински съветници от ПП-ДБ се съмняват в завишени цени на автобуси за градския транспорт в София

"Временно ръководство подписва договори за десетки милиони, които ще надхвърлят обхвата на този мандат. Безконтролно. Плащаме комисионни за посредници, въпреки че дружеството има право да купува газ директно. Купуват се 18-годишни, амортизирани автобуси на неколкократно по-високи цени. През изминалата година 8 хил. литра гориво изтекоха и никой не пое отговорността", посочва Терзиев.

"Всички знаем какъв ще бъде резултатът от това - повече разходи, същото или дори по-лошо качество, и транспорт, който не отговаря на града, в който искаме да живеем", допълва още той и настоява за две неща - смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ и независим одит на всички транспортни дружества.

Редактор: Ивета Костадинова