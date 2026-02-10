Министерството на здравеопазването обяви, че приема оставката на директора на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ д-р Благомир Здравков. Временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор да бъде д-р Мария Екимова-Пенева, сочат още от ведомството.

Д-р Благомир Здравков заяви, че е депозирал оставката си пред министъра, "не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“.

В съобщението на МЗ пише още, че министерството категорично отхвърля внушенията за упражняван институционален натиск върху което и да е лечебно заведение. Проверките, извършвани от компетентните органи, са стандартен инструмент за гарантиране на законосъобразното разходване на публични средства и качеството на медицинската дейност във всички държавни лечебни заведения, чиито принципал е МЗ, сочат от пресцентъра на ведомството.

От МЗ пишат още: "За периода от началото на 2025 г. до момента в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ са извършени две проверки от Звено „Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването. Първата е от 23.09.2025 г., а втората от 29.01.2026 г.За същия период по информация от ИАМН (Изпълнителна агенция "Медицински надзор") в болницата са извършени седем проверки, като три от тях са по сигнали и жалби, две са по прокурорски постановления, една е във връзка със сезиране по медийни публикации и една по повод постъпило писмо от самата СБАЛДБ, относно настъпила смърт на пациент. През 2026 г. са извършени още две проверки по жалби до ИАМН, като по едната е постъпило и постановление от Прокуратурата. В рамките на своите законови правомощия, през 2025 г. Столичната регионална здравна инспекция е извършила една комплексна проверка, три проверки по сигнали и тринадесет, които касаят единствено случаи на Остра вяла парализа при пациенти и се извършват по реда за регистрация на заразните болести. От началото на 2026 г. са извършени още три такива проверки за Остра вяла парализа.

Тези действия са част от обичайния контролен механизъм в системата на здравеопазването и не представляват извънредна или целенасочена практика спрямо конкретно лечебно заведение или неговото ръководство."

"Министерството на здравеопазването е наясно с предизвикателствата пред детското здравеопазване и категорично отстоява позицията, че това е тема, която не бива да се превръща в поле за внушения, конфликти и политически декларации", пише още от пресцентъра.

