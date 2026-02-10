Снимка: Министерство на отбраната
Военен транспорт осигури бърза връзка между София и Варна за трансплантация в Силистра
Дежурен екипаж на самолет C-27J „Spartan“ от състава на 16-а авиационна база „Враждебна“ изпълни във вторник успешна мисия по осигуряване на въздушен транспорт за медицински екип.
Полетът от София до Варна и обратно е организиран заради възникнала донорска ситуация в МБАЛ „Силистра“. С военния самолет е транспортиран екип от УМБАЛ „Александровска“, който да подготви органна трансплантация.
„Спартанът“ излетя в 9:00 ч. и се приземи обратно в София в 18:10 ч. Задачата по спешния транспорт на медиците бе изпълнена успешно.
Командир на екипажа бе капитан Георги Пъшев, помощник-командир - старши лейтенант Александър Недялков, а борден инженер - капитан Андрей Андреев.
