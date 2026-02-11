Поредно заседание в Софийския градски съд по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими са съпругата му Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова.

Те бяха задържани преди две години, след като тялото на Пеев беше открито на Витоша. Майката и дъщерята са обвинени, че са удушили мъжа.

Предполага се, че мотивът за престъплението е свързан със спорове за родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.

Редактор: Мария Барабашка