Снимка: iStock
-
Случаят „Петрохан”: Очакват се натривките, за да се разбере кой е стрелецът
-
След поредния случай на жестокост: Може ли зверствата над животни да бъдат спрени
-
Психиатър за жертвите по случая „Петрохан”: Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали
-
Какви символи и предмети, характерни за будизма, се виждат в хижа „Петрохан” (ВИДЕО)
-
Сценарист за случая „Петрохан”: Реалността е по-невероятна от фикцията
-
Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара (КАДРИ ОТ ДРОН)
Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова
Поредно заседание в Софийския градски съд по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими са съпругата му Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова.
Те бяха задържани преди две години, след като тялото на Пеев беше открито на Витоша. Майката и дъщерята са обвинени, че са удушили мъжа.
Поредно заседание по делото за убийството на Пейо Пеев
Предполага се, че мотивът за престъплението е свързан със спорове за родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни