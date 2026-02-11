Започна монтирането на 150 ограничителни колчета в участъка между селата Телиш и Радомирци, където в края на март през 2025 г. при тежка катастрофа загина 12-годишната Сияна. На същото място, на 28 януари тази година, при сблъсък с тир, живота си загуби 58-годишният лекар-анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Снимка: БТА

Мярката цели да предотврати опасни изпреварвания. „От вчера в участъка от 129-и до 131-и километър започна монтаж на гъвкави ограничители и водачите няма да могат да предприемат изпреварвания. Ще има напречна шумна маркировка, непрекъснати бели линии с една червена в средата. За няколко дни ще завършим целия участък. Ще има обезопасяваща ограничителна система – мантинела, която да предпазва извън пътното платно”, обясни в ефира на „Здравей, България” инженер Венцислав Ангелов от АПИ.

Снимка: БТА

След смъртта на бившия кмет на Червен бряг и Сияна: Граждани излизат на протест в Телиш

По думите му основен ремонт на целия участък се очаква в рамките на няколко месеца, като той ще започне от началото на главен път I-3 до Луковит, което е около 70-80 км.

От АПИ допълниха, че са подновени и пътните знаци, които сигнализират за участък с концентрация на произшествия. Разрешената максимална скорост за движение е до 60 км/ч.

В отсечката са изрязани храсти и дървета, с което е осигурена по-добра видимост на шофьорите. Почистени са и банкети за по-добро отводняване.

„Тези частични ремонтни дейности ни удовлетворяват донякъде, но ще продължаваме да искаме и да чакаме основен ремонт. Пътят е строен през 80-те години на миналия век. Освен това шофьорите не спазват никакви ограничения и маркировки”, смята кметът на Телиш Нели Дакова.

Повече гледайте във видеото.