Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
-
Община Ардино обяви частично бедствено положение след поройни дъждове
-
Спасиха дете, предозирало за забавление с лекарство за епилепсия
-
Няма оцелели при самолетната катастрофа в Колумбия (СНИМКИ+ВИДЕО)
-
Шок и скръб в Червен бряг след смъртта на бившия кмет. Граждани готвят протест (ВИДЕО)
-
Бурята „Кристин” взе 5 жертви в Португалия
-
Лед на пътя причини три катастрофи с тирове между Монтана и Видин
Демонстрантите настояват за повече контрол от страна на МВР и ремонт на пътния участък
Граждани излизат на протест в Телиш, след като бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов почина на пътя край плевенското село. Демонстрантите предвиждат пътна блокада на участъка, където загина и 12-годишната Сияна преди 10 месеца. Днес в Червен бряг обявиха и ден на траур.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
„Успяхме да променим доста неща след смъртта на детето ми, но това е абсолютно недостатъчно. Готови сме на крайни действия, защото тормозът на тировете продължава. Един уважаван лекар загуби живота си по абсолютно безумен начин, както и Сияна. Ще блокираме пътя от 12 часа”, каза бащата на загиналата Сияна – Николай Попов.
Пуснаха срещу 8000 евро шофьора, причинил катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг
Исканията на протестиращите са ясни: повишаване на контрола, реформа в агенция „Автомобилна администрация”, реформа в МВР, ограничение на средната скорост на камионите до 70 км/ч и ремонт на пътния участък.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Шесто съдебно заседание по делото „Сияна”, вещото лице се оттегля от процеса
„За съжаление, един уважаван човек вече не е сред нас. Искаме да спре смъртта на пътищата заради безотговорността на държавните институции и на шофьорите. От 2007 г. съм кмет, а от 2008 г. изпращам писма, като настоявам да се оправи кръстовището, но няма отговор от властите”, посочи кметът на Телиш.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни