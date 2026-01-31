Граждани излизат на протест в Телиш, след като бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов почина на пътя край плевенското село. Демонстрантите предвиждат пътна блокада на участъка, където загина и 12-годишната Сияна преди 10 месеца. Днес в Червен бряг обявиха и ден на траур.

„Успяхме да променим доста неща след смъртта на детето ми, но това е абсолютно недостатъчно. Готови сме на крайни действия, защото тормозът на тировете продължава. Един уважаван лекар загуби живота си по абсолютно безумен начин, както и Сияна. Ще блокираме пътя от 12 часа”, каза бащата на загиналата Сияна – Николай Попов.

Исканията на протестиращите са ясни: повишаване на контрола, реформа в агенция „Автомобилна администрация”, реформа в МВР, ограничение на средната скорост на камионите до 70 км/ч и ремонт на пътния участък.

„За съжаление, един уважаван човек вече не е сред нас. Искаме да спре смъртта на пътищата заради безотговорността на държавните институции и на шофьорите. От 2007 г. съм кмет, а от 2008 г. изпращам писма, като настоявам да се оправи кръстовището, но няма отговор от властите”, посочи кметът на Телиш.

