Окръжният съд в Плевен пусна под гаранция от 8000 евро 46-годишния шофьор на товарен автомобил, който причини катастрофата на пътя между Телиш и Горни Дъбник. При инцидента в четвъртък почина 58-годишният лекар и бивш кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. В негова памет 31 януари е обявен за Ден на траур на територията на общината, става ясно от официалната интернет страница на местната администрация.

Защитата на шофьора обвини индиректно АПИ и състоянието на пътя в района на инцидента за наличие на така наречения „черен лед”. „Както се е движил в правия участък – автомобилът тръгва като шейна наляво. Той прави опит да завие и да се върне в лентата. Заледен път, необработен, прав участък, неравен, което за мен е провокирало отклонението на автомобила, и разбира се – липсата на реакция на отсрещния водач”, заяви адвокатът на шофьора Лъчезар Гергичанов.

Прокуратурата заяви, че ще обжалва решението. Обвинението посочи, че ще поиска Апелативен съд -Велико Търново да отмени съдебния акт на Окръжен съд – Плевен и вместо него да постанови определение, с което да вземе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо шофьор на тира. „Ще протестираме пред Апелативен съд – Велико Търново. Мотивите ми ще бъдат същите - че единствената възможно адекватна мярка е „задържане по стража”, подчерта Пламен Петков, зам. окръжен прокурор.

По време на огледа, направен от прокурора, е установено, че камионът се е движел с несъобразена с пътните условия скорост. След ляв завой шофьорът с инициали Д.Д. изгубил контрол върху управлението на тежкотоварния автомобил, навлязъл в насрещната лента и ударил челно автомобила, управляван от Костадинов. В резултат на получените наранявания бившият кмет почина. Огледът сочи още, че на пътя се е бил образувал черен лед.

На шофьора на товарния автомобил са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Мъжът беше задържан за срок от 72 часа, а шофьорската му книжка е отнета. С прокурорско постановление на обвиняемия е наложена забрана да напуска пределите на страната.