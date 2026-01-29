Окръжната прокуратура в Плевен повдигна обвинения на 46-годишния шофьор на товарен автомобил, който причини катастрофата на пътя между Телиш и Горни Дъбник. При инцидента в четвъртък почина 58-годишният лекар и бивш кмет на Червен бряг Цветан Костадинов .

По време на огледа, направен от прокурора, е установено, че камионът се е движел с несъобразена с пътните условия скорост. След ляв завой шофьорът с инициали Д.Д. изгубил контрол върху управлението на тежкотоварния автомобил, навлязъл в насрещната лента и ударил челно автомобила, управляван от Костадинов. В резултат на получените наранявания бившият кмет почина. Огледът сочи още, че на пътя се е бил образувал черен лед.

Шок и скръб в Червен бряг след смъртта на бившия кмет. АПИ твърди, че пътят е бил опесъчен

На шофьора на товарния автомобил са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Мъжът е задържан за срок от 72 часа, а шофьорската му книжка е отнета. Предстои прокуратурата да внесе искане в Окръжен съд-Плевен за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".