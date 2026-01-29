Нова фатална катастрофа край село Телиш. Сблъсък между тежкотоварен автомобил и лека кола взе жертва - бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов. 58-годишният анестезиолог е отивал на работа в плевенска болница, но така и не успя да стигне.

Тирът е навлязал на прав участък в насрещното платно край Долни Дъбник на черен лед и е ударил челно автомобила. Костадинов е бил зад волана на ударената кола. Смята се, че ремаркето на тира е поднесло, което е довело да тежкия инцидент.

Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа край Телиш (СНИМКИ)

Според шофьор на тир черният лед е много коварен, особено когато се шофира с превишена скорост. "От 42 години съм международен водач и мога да кажа, че колегите ми вече не са добре квалифицирани. Фирмите пускат необучени шофьори, които просто са взели книжка и имат категорията да управляват тежкотоварен автомобил. Качват се зад волана и убива хора. Аз за 5 млн. километра не съм одраскал нито една кола. Д-р Костадинов назначи жена ми на работа, с мъка дойдох да го почета", коментира той.

Местна жена определи случилото се като нелепа смърт. "Институциите трябва да спазват Конвенцията за правата на човека. Нека хората да могат да живеят спокойно в домовете си. Когато поемате високи длъжности, на когото "царската корона" е тежка, да не я слага. Да не се неглижират проблемите и да се мисли за живота и здравето на хората", призова тя.

"Хората са шокирани от смъртта на лекаря д-р Костадинов. Той е бил, освен кмет, и дългогодишен управител на местната болница. Направихме предложение за минута мълчание на заседанието, каза председателят на общинския съвет в Червен бряг Николай Николов.

Потърсихме за коментар Агенция "Пътна инфраструктура". Те излязоха с писмена позиция:

В 3.20 и в 6.50 сутринта е минал камион да опесъчава точно участъка на пътния инцидент. Температурите са били положителни - съответно 2 градуса и 3 градуса. След това обаче са паднали и тогава се е образувал най-вероятно черен лед. Затова от АПИ твърдят, че са предприели необходимите действия по опесъчаването на пътя.

Повече по темата гледайте във видеото.