Окръжният съд в Плевен провежда шесто съдебно заседание по делото за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна.

Подсъдим е Георги Александров. Според обвинението на 31 март 2025 г. той е управлявал влекач с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Тежкото превозно средство удари колата, в която пътуваше детето, заедно със своите баба и дядо. Инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и на завой.

В рамките на заседанието бяха разпитани вещите лица, изготвили допълнителната психолого-психиатрична експертиза.

Ново заседание по делото „Сияна”: Изслушват вещи лица и свидетели

По време на заседанието обаче настъпи обрат. Вещото лице по делото - автор на автотехническата експертиза проф. Станимир Карапетков се оттегля от процеса. В аргументите си той посочи факта, че ще съди бащата на Сияна за клевета. Искането е мотивирано с публични изявления на Николай Попов, с които се поставя под съмнение професионализмът и моралът на експерта, както и с подаден граждански иск срещу него.

Адвокатите на бащата на загиналото момиче Николай Попов са на мнение, че по този начин делото ще се забави с месеци. Защитата на обвинения шофьор заяви, че аргументите на проф. Карапетков са състоятелни.

По-късно Окръжният съд в Плевен отхвърли молбата на проф. Карапетков за самоотвод по делото. Според съда автотехническата експертиза е била изготвена и внесена шест месеца преди възникването на конфликта, поради което той не може да повлияе на заключението.

На днешното заседание стана ясно, че дядото на загиналото 12-годишно момиче, все още е в шок и стрес, а и здравето му не позволява да даде показания.

Делото „Сияна”: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

Попов коментира решението на Карапетков по следния начин: „Един планиран отвод. Аз предупредих преди няколко месеца, че това ще бъде направено. Само че някой е дал още по-подъл план – Карапетков да заведе дело срещу мен, при това съвсем умишлено. Той можеше да изчака, да защити експертизата си и тогава да заведе дело – има срок от 5 години да го направи. Той обаче не може да защити тази експертиза. Нека завежда дела. Хората и истината са на моя страна. Аз продължавам да говоря и не ме е страх от такива дела бухалки.”

Делото продължава през февруари, навлизайки в най-важната си фаза - изслушване на автоекспертите и водача на тира, обвиненен за катастрофата. В резултат искането за самоотвод беше отхвърлено, а проф. Карапетков ще трябва да се яви и да представи експертизата си на насрочените заседания на 16 и 17 февруари 2026 г.