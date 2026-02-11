Задържани са мъж и жена, в чийто дом са открити фентанил и хашиш, съобщиха от полицията във Варна. Акцията е реализирана по линия противодействие на разпространението на наркотични вещества.

Задържаният мъж е на 39 години, а жената – на 29 години. Двамата са варненци, криминално проявени и осъждани. Освен фентанил и хашиш, при обиска в дома им са намерени още електронна везна и пари.

Акцията е под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Двамата са задържани за 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

