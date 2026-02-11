2 тира и 5 коли се удариха в столичния квартал "Суходол". Сигнал за инцидента е подаден в 10.41 ч., потвърдиха за NOVA от СДВР.

По първоначална информация единият от автомобилите е навлязъл в насрещното платно. По данни на Спешна помощ жена на 41 години е пострадала и е откарана за преглед в "Пирогов".

Тя е с травма на главата и гръбначния стълб.