Снимка: iStock
Масова стрелба в канадска гимназия, има загинали и ранени
17-годишен без книжка и с положителен тест за алкохол се заби с кола в стълб и събори ограда в Разград
Прокуратурата повдигна обвинение на футболиста Дейвид Пастор
Камион блъсна и уби пешеходец в София (ВИДЕО+СНИМКИ)
Шест месеца след трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият остава в ареста
Петима души загинаха при срутване на сграда в Северен Ливан, сред жертвите е и дете (ВИДЕО)
Има пострадал
2 тира и 5 коли се удариха в столичния квартал "Суходол". Сигнал за инцидента е подаден в 10.41 ч., потвърдиха за NOVA от СДВР.
Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци в Хасково (СНИМКИ)
По първоначална информация единият от автомобилите е навлязъл в насрещното платно. По данни на Спешна помощ жена на 41 години е пострадала и е откарана за преглед в "Пирогов".
Тя е с травма на главата и гръбначния стълб.
