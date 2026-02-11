Свлачище в района под "Св. Марина" в село Варвара застрашава обитаеми къщи, алармират от Община Септември.

Обявено е частично бедствено положение. На място вече е изпратена строителна механизация за укрепване на ската.

Движението в отсечката от жп прелеза до центъра на Варвара ще бъде спряно до приключване на строителните дейности, поясни Станой Милов от Строителния отдел към общината.