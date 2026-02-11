Над 64 000 камери в България, насочени към домове, офиси и обществени места, са потенциално достъпни за всеки в интернет.

Киберкспертът Любомир Тулев коментира в предаването "Социална мрежа", че масовият потребител често не обръща внимание на защита на устройствата. „Много често искаме просто да видим дали работи, а не как е защитено“, каза той. Според него голяма част от камерите се купуват от китайски сайтове с настройки по подразбиране, което означава стандартни потребителски имена и пароли, които лесно могат да бъдат намерени в интернет. Тулев отбеляза, че дори е попадал на камери, поставени в детски стаи, които са били публично достъпни.

Експертът обясни и основните рискове: достъп през гост - Wi-Fi мрежи в офиси, използване на мобилни приложения без защита и лесното намиране на IP адреси чрез публични ресурси като Shodan.io. Той посочи, че отговорността пада върху администратора на личните данни съгласно GDPR. Записите трябва да се пазят за ограничен период, да са защитени и криптирани.

„Не можем да позволим камерите да бъдат използвани за следене или изнудване. Законът ясно определя какво е допустимо - ако видеозаписът засяга трето лице без негово знание, това е грубо нарушение“, заключи Тулев.

