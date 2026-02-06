Във връзка с поставените въпроси относно разпространена информация за публикувани видеозаписи от кабинет на д-р Венелин Иванов, акушер-гинеколог от София, от Изпълнителна агенция Медицински надзор уведомяват, че от изявление на Софийска районна прокуратура става ясно, че след изтичането на видеозаписите СРП се е самосезирала, като е образувано досъдебно производство, в рамките на което са извършени огледи, претърсвания и изземвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства. На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение. Разследването по случая продължава.

„По повод поставения въпрос относно възможността за отнемане на лекарски права Ви уведомявам, че Законът за здравето предвижда наказание „лишаване от право да упражнява професията си“ за срок от три месеца до две години за медицински специалист, който извършва неморални деяния, използвайки служебното си положение, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание”, пишат агенцията.

Една от пациентките на гинекологичния кабинет не намира отговор на много въпроси – как да се защити и как да каже на своите близки, че евентуално биха изтекли записи от преглед. „Изобщо такава мисъл не е минала през мен да попитам „Извинете, имате ли камера?” на място, където не се предполага, че трябва да има камера. И защо изобщо тази камера за сигурност е сложена и е насочена към гинекологичния стол? Неприкосновеността на личността за мен е засегната”, категорична е тя и обяснява как минават дните след новината за видеата: „Това нещо се отразява на съня ми, отразява се на работата ми, не мога да се съсредоточа в нея. Потърсих терапевтична помощ. Бих завела иск за неимуществени вреди и тези, които са виновни трябва да поемат отговорност”.

С адвокат Виктория Маринчева вече се свързаха първите близки на потърпевши с намерение за искове по Закона за защита на личните данни. В случай на съмнение, че данни са нарушени можем да търсим Комисията за личните данни или да заведем иск. „Само това е механизмът, по който можем да получим обезщетение. Всякакъв вид информация, която обаче позволява да стигнем до конкретно физическо лице. Без значение дали ще знаем трите му имена или не, но ако можем въз основа на някаква информация, комбинация, дали ще е визуална да кажем това съм или това сте вие – това са лични данни. Ако комбинирате този отрязък от информация заедно с други като амбулаторни листи - не е невъзможно", каза адвокат Маринчева.



За завеждане на иск адвокатът съветва да подготвим документация от посещения и прегледи, както и кореспонденция. А според киберексперта Явор Колев въпреки, че IP-адресите са установени извън ЕС, в теча може да са замесени български граждани: "От една страна това може да бъде в резултат на хакерска атака, предвид, че не са били достатъчно добре защитени тези устройства, от друга страна - недобросъвестни служители на компаниите, които поддържат тези системи да събират такива материали и впоследствие, с цел печалба, да ги продават в тъмния интернет".

В медицински надзор до момент са постъпили пет сигнала от пациенти. А от медицинския център, към който е гинекологичния кабинет на д-р Венелин Иванов излязоха с позиция, че в нито един друг от шестте филиали няма и няма да има камери в помещенията си за прегледи. И добавят - нищо не налага инсталирането им. Камерата, от която са записите, вече е демонтирана.