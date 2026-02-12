Ключови изслушвания по две важни теми се очакват в парламента в четвъртък. След станалия публичен случай в Сливен, при който майка твърди, че 5-годишната ѝ дъщеря е била подложена на сексуално насилие от страна на баща си, ще бъдат изслушани ръководителите на областната дирекция на МВР.

Припомняме, че мъжът отрича да е извършил посегателството, местните хора протестираха срещу него, а с казуса се зае Прокуратурата.

Другото ключово изслушване е относно изтеклите в порносайтове клипове с жени, заснети по време на гинекологични прегледи и процедури в козметични салони. Очаква се пред депутатите да застанат представители на Комисията за защита на личните данни, МВР и ГДБОП.

Припомняме, че вълната от видеозаписи в сайтове за възрастни доведе до масово притеснение сред жените, посещавали въпросните места. Стигна се и до проверки на полиция и прокуратура.

