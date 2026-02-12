"Посещавал съм хижа "Петрохан" през юли с децата си". Това заяви столичният кмет Васил Терзиев на брифинг, коментирайки случая „Петрохан-Околчица“.„Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам“, подчерта той. Кметът посочи, че познава жертвите от три-четири години и се е виждал и с шестимата. Той подчерта, че никога обаче не е забелязвал някой от тях да носи пистолет.

Терзиев припомни, че веднага след като е научил за случилото се, е излязъл с публична позиция, в която е заявил, че е сред дарителите на каузата за опазване на гората, зад която стоели загиналите. „Ако съм имал каквито и да било съмнения, не бих дарил“, категоричен беше той. По думите му е подкрепял различни каузи през годините, без да афишира това публично.

ПП-ДБ поиска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради случая „Петрохан“

Кметът отправи въпроси и към държавните институции. „Какво се е случило? Защо някои хора си посягат? Къде е министърът на вътрешните работи? Къде е главният секретар на МВР?“, попита той, като уточни, че никой не се е свързал с него, за да го попита откога познава тези хора и какво мисли за тях.

Според Терзиев, вместо институциите да свършат работата си и да успокоят обществото, се правят внушения с политически отенък в навечерието на избори. „Търси се политически дивидент“, смята той.

В изказването си Терзиев засегна и темата за управлението на общинските дружества. Той заяви, че на последното заседание на Столичния общински съвет важни доклади, свързани с „Топлофикация“ и други ключови теми, не са били допуснати до дневния ред. В същото време предложението за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ не е било прието – 28 общински съветници са гласували „за“, но не е събрано необходимото мнозинство.

„Нямаше аргументи за случващото се в това дружество и защо се правят опити да се купуват стари автобуси на по-високи цени“, заяви Терзиев. По думите му се иска Столичната община да осигури допълнителни средства, без да има реален опит за реформа – нито в Общинския съвет, нито в самите дружества.

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказа да подаде оставка след искането на кмета

Кметът подчерта, че ще продължи да настоява за смяна на ръководствата, започвайки със „Столичен автотранспорт“, както и за стартиране на одитна процедура и комплексен анализ на общинските дружества. „Градският транспорт е изключително важен за развитието на София“, посочи той и определи като разочароващо това, че за пореден път не се стига до промяна.

Общинският съветник Симеон Ставрев също коментира темата, като заяви, че предлаганите автобуси са на 18 години и постави въпроса дали софиянци искат подобни превозни средства да се движат в града и да замърсяват въздуха. По думите му ръководството на дружеството впоследствие е заявило, че се отказва от конкретната поръчка и ще търси други автобуси, позовавайки се на законовата възможност за това. Ставрев изрази съмнение, че действията може да представляват нарушение и посочи, че от дружеството напускат служители, докато се провеждат обществени поръчки за десетки милиони евро.