Частното училище, в което било записано 15-годишното дете, убито при връх Околчица, излезе с официална позиция до медиите.

В писмото пише, че във връзка с изнесена информация от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) пред Народно събрание на Република България относно извършвана проверка от Министерство на образованието и науката (МОН) в училището, "намираме за необходимо да изложим следната официална позиция с цел обективно информиране на обществеността и предотвратяване на внушения, основани на непълни или извадени от контекст данни". "Към настоящия момент проверката на компетентните институции е висяща. Процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил, поради което не са формирани окончателни констатации и правни изводи", пише още в писмото. Ръководството сочи още, че "публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая". Също така допълва, че училището "оказва пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи". "На компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката по какъвто и да било начин", пише в позицията.

От частното училище заявяват, че 15-годишното дете е записано в училището през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба.

В позицията пише още, че на 15 декември 2025 г. в частното училище е постъпила писмена молба от името на родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30 януари 2026 г. Отписването е заведено административно на 3 февруари 2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 6 февруари 2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите, пишат от училището.

"Категорично заявяваме, че дейността на училището се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закон за предучилищното и

училищното образование, както и подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията. В своята дейност се ръководим от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето", посочват още от училището.

От училището подчертават, че учебният процес протича нормално, при гарантирана безопасна и подкрепяща образователна среда. Извършваните проверки не възпрепятстват образователната дейност. От училището съобщават, че ще информират обществеността при наличие на официални и окончателни резултати от проверката.

