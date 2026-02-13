С „Райнметал“ потвърдихме партньорството си и изграждането на съвместното предприятие, както и на българския завод. Съвместното предприятие ще изкупува продукцията на българския завод. Паралелно с това се работи по всички административни процедури, които предстоят, както и по изграждането на производствени капацитети съвместно с други водещи български производители във военната индустрия.

Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков от Мюнхен, където участва в 62-рата Международна конференция по сигурността. Сред темите на дискусиите на форума са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения и регионалните конфликти.

Росен Желязков на среща с директора на "Райнметал": Трябва да излезем с ясно послание за съвместни начинания в отбранителната индустрия

Желязков очаква строителството на завода на „Райнметал“ у нас да започне през пролетта, съгласно първоначалните планове. "Всичко е осигурено, включително и финансирането. Проектът се движи по график. Структурирано е съвместното дружество, както и цялостната проектна готовност, в координация с „Райнметал“, обясни премиерът в оставка.

По думите му целта е това да не е само публично-частно партньорство, а да се развие и като ефективен business-to-business модел. "Държавата следва да създава необходимите предпоставки за подобни инициативи. Смятам, че форуми като Мюнхенската конференция по сигурността са изключително подходящи платформи за провеждане на ефективни разговори с практическа насоченост и с възможност за реализация в кратки срокове", категоричен е премиерът в оставка.

Той припомни, че на форума едно от водещите послания е конкурентоспособността - така че Европа отново да бъде на картата като двигател в света, а не да остава "в сандвича между САЩ и Китай". "Едно от основните послания е как в условията на преобладаващо разрушение може да бъде постигнат траен и устойчив мир. Това може да се случи в рамките на европейския контекст чрез изграждането на капацитети за възпиране, които да обезкуражават противниците на международния правов ред, на демокрацията и на света такъв, какъвто го познаваме и към който сме се стремили толкова години", изтъкна той.

Румен Радев обсъди предизвикателствата пред сигурността с директора на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал”

Според него посланията на конференцията са свързани със засилване на отбранителните способности на Европа в рамките на НАТО и в партньорство с НАТО - не като заместване, а като партниране и засилване на сътрудничеството със САЩ. "Нито Европа може без Америка, нито САЩ без Европа", категоричен е Желязков.

Той коментира и въпроса ще се включи ли България във възстановяването на Газа на фона на разговора му с върховния представител за палестинския анклав Николай Младенов. По думите му страната ни ще има представител на първата среща на Съвета за мир във Вашингтон следващата седмица, но не уточни кой ще е той.

"България е заявила своята готовност да бъде активен участник в процесите по възстановяването на Газа. Нашето участие и роля в мирния близкоизточен процес имат исторически измерения. Поддържаме проактивна позиция, като сме признали държавата Палестина и същевременно имаме отлични отношения с Израел. За нас този въпрос е от съществено значение, тъй като мирният процес в Близкия изток е важен за националната сигурност на страната ни", подчерта премиерът в оставка.

Редактор: Станимира Шикова