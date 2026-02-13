Циклони ще определят времето у нас в края на тази и в началото на следващата седмица. С нахлуването на топъл въздух, температурите през почивните дни ще са високо над обичайните февруарски нива. В следобедните часове и на съботния, и на неделния ден термометрите ще покажат от 13 до към 17-18 градуса.

В събота призори в ниските райони ще е мъгливо. Около обяд видимостта ще се подобри – в Северна и Източна България денят ще е слънчев. На югозапад ще се заоблачи, но поне до ранния следобед валежи не се очакват.

Циклон носи силни ветрове и сняг



По-късно в събота вечерта, през нощта и в неделя - времето ще е динамично покрай развитието на пореден циклон. В последния ден на седмицата ветровете ще са почти ураганни в много райони на Централна и Източна България.

Студеният фронт на вихъра ще премине почти през цялата страна с локално интензивен валеж от дъжд. Нетипично за февруари ще се оформят гръмотевични процеси с потенциал за бури с градушка.





След февруарската аномалия следващата седмица ще ни върне към усещането за зима. Ранните прогнози са за значителни валежи от дъжд, които в хода на предстоящото застудяване ще се обръщат в сняг.

С различен интензитет снеговалеж ще има в понеделник в планините, а във вторник - на много места в Северна и Западна България.