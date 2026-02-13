Столичната община няма да прилага частичните реформи в платеното паркиране, докато няма правна сигурност, че средствата от зоните ще се връщат обратно в кварталите под формата на конкретни инвестиции. Това се посочва в официална позиция на администрацията след определението на Административен съд - София-град, с което временно беше спряно действието на част от новите текстове.

Реформата, приета от Столичния общински съвет през ноември 2025 г., предвиждаше актуализация на цените, разширяване на синя и зелена зона и нов механизъм за разпределение на приходите. Според софийската градска управа 100% от средствата от абонаментите на живущите е трябвало да се връщат в съответните райони, а част от останалите приходи да се насочват към инфраструктурни проекти като ремонти на вътрешноквартални улици и тротоари, осветление, малки паркинги и премахване на т.нар. „кални точки“.

Съдът временно спря част от новите правила за паркиране в София

Съдът не се е произнесъл по казуса и не отменя реформите, а спира временно действието на разпоредбите, свързани с новите цени, разширяването на зоните, локалното платено паркиране, служебните абонаменти и част от правилата за електромобилите. До окончателното решение режимът остава такъв, какъвто беше преди 5 януари 2026 г.

"Промените са замислени като цялостен модел, в който повишаването на тарифите е обвързано с видими подобрения в градската среда. Повишаване на цените без гаранция за връщане на средствата в кварталите би оставило единствено фискалната страна на промяната“, посочват от администрацията.