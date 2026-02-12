Временно спряха действието на част от промените в правилата за паркиране в столицата, които влязоха в сила на 5 януари 2026 г. Това съобщиха от съда, предаде БТА.

Мярката се отнася до разпоредби, свързани със синята и зелената зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции. Спирането ще важи до влизането в сила на окончателен съдебен акт по оспорването.

Определението може да бъде обжалвано в седемдневен срок с частна жалба пред Върховния административен съд (ВАС).

На 13 ноември миналата година Столичният общински съвет увеличи цените за платено паркиране и разшири обхвата на зоните в София, като промените в наредбата влязоха в сила от 5 януари.

На 27 ноември АССГ обяви за нищожно решението на СОС, но в края на януари ВАС обезсили това определение и върна в сила част от промените.

