Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към кмета на Столичната община Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров с настояване да се преразгледа решението за прекратяване на услугата „Паркирай и пътувай“ на двата буферни паркинга - на бул. „Джеймс Баучер“ и при стадион „Васил Левски“.

Поводът са постъпили сигнали от граждани, в които изразяват сериозно безпокойство от планираните промени. В тях те подчертават, че услугата „Паркирай и пътувай“ има съществена роля за ограничаване на автомобилния трафик към централната градска част, за намаляване на задръстванията и вредните емисии и за насърчаване използването на обществения транспорт - ключови цели на устойчивата градска мобилност.

Според гражданите предлаганата алтернатива - платено паркиране с високи месечни такси, не може да се счита за равностойна, тъй като поставя значителна част от досегашните ползватели в икономически неравностойно положение и противоречи на принципа на съразмерност.

Особено внимание е обърнато на периферния и буферен характер на бул. „Джеймс Баучер“, който „обира“ автомобилния поток от южните и крайни райони на столицата, в които общественият транспорт е недостатъчен. Премахването му, според гражданите, води до неизбежно увеличаване на автомобилния трафик към централните градски зони.

Омбудсманът споделя притесненията на хората, свързани с изключително краткия срок за въвеждане на промените, както и с липсата на публично оповестени мотиви, анализ на въздействието или оценка на последиците за гражданите, които ежедневно ползват услугата „Паркирай и пътувай“.

Делчева акцентира, че заповедта на кмета за намаляване на броя на буферните паркинги на територията на София от шест на четири противоречи както на публичните призиви на общинската власт към гражданите да използват буферно паркиране и обществен транспорт, така и на приоритетите за управление на Столичната община за мандат 2023-2027 г., които предвиждат разширяване и развитие на този тип инфраструктура.

В писмото си омбудсманът поставя и конкретни въпроси, свързани с твърденията за установени злоупотреби при управлението на двата паркинга - за начина на провеждане на проверките, техния обхват, резултатите от тях и дали е потърсена отговорност от евентуалните нарушители.

„Ангажимент на СО е да осъществява необходимия контрол относно ползването на буферните паркинги, а не поради липсата на такъв да лишава гражданите от вече установени права и удобства в градска среда“, подчертава омбудсманът Делчева. Тя посочва, че последиците от взетото решение ще засегнат значителен брой граждани и ще доведат до увеличаване на трафика в столицата.

„Решението за прекратяване на услугата „Паркирай и пътувай“ на буферните паркинги на бул. „Джеймс Баучер“ и при стадион „Васил Левски“ ще засегне значителен брой граждани и ще има пряко отражение върху трафика в столицата. Затова, независимо че Наредбата дава право на кмета да определя паркингите, в които се предлага услугата „Паркирай и пътувай“, е особено тревожно липсата на консултации или обществено обсъждане, както и обсъждане в СОС на възможността за намаляване на буферните паркинги“, категорична е Делчева.

Омбудсманът настоява за преразглеждане на решението, при спазване на принципите на откритост, прозрачност и реално гражданско участие.

