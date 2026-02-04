-
По-рано от Столичната община обявиха измененията заради злоупотреби с услугата „Паркирай и пътувай”
Решението за трансформирането на буферните паркинги при стадион „Васил Левски” и метростанция „Джеймс Баучер” в платени общински не е било обсъдено в Комисията по транспорт на СОС. Това обясни в предаването „Пресечна точка” общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера.
Промяната беше съобщена по-рано днес от зам.-кмета на София Виктор Чаушев. Тя влиза в сила от 1 март. Причината за нея са установени масови злоупотреби с услугата „Паркирай и пътувай”.
Зам.-кмет на София: Установихме фиктивни пътувания, два паркинга вече няма да са буферни
„Разбрах от медиите за това решение на СО. То първо трябваше да бъде обсъдено в Комисията по транспорт, да се извадят данните за злоупотребите и в хода на дискусия да се върви към решение”, каза Контрера. „Не се прави по този начин - Комисията по транспорт да разбира от някакво обявление, качено в социалните мрежи. Трябва да има сериозен анализ, дискусии”, добави общинският съветник. „Трябва да има сериозен анализ, преди да се предприемат каквито и да е действия. Това трябва да се случва с дискусии. Не може да се хвърлят просто така едни решения на принципа „защото аз така съм решил”, категоричен е той. Според Контрера липсва цялостен план как се да развива системата от буферни паркинги.
Той коментира и поскъпването на зоните за паркиране след решението на ВАС. „Хаосът е тотален и е на всички нива. Имаме произнасяне на Върховния административен съд за предварителното изпълнение. По същество делото тепърва ще се гледа”, обясни Контрера.
Повече гледайте във видеото.
