В Сухиндол бе отбелязан Празникът на лозаря и виното - Трифон Зарезан по стар стил. Градът се включи в традиционните чествания с тържествено зарязване на лозята, придружено от задължителните за региона обичаи.

Стефан Къндев, който е дългогодишен участник в честванията, демонстрира как се зарязват лозята. Той обясни, че това се прави след преминаването на празника на Свети Трифон. „По принцип се маха старото и се оставя младото на две пъпки“, посочи Къндев.

