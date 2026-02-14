-
-
-
-
-
-
Местните жители отбелязват празника на виното с ритуали за здраве и плодородие
В Сухиндол бе отбелязан Празникът на лозаря и виното - Трифон Зарезан по стар стил. Градът се включи в традиционните чествания с тържествено зарязване на лозята, придружено от задължителните за региона обичаи.
Стефан Къндев, който е дългогодишен участник в честванията, демонстрира как се зарязват лозята. Той обясни, че това се прави след преминаването на празника на Свети Трифон. „По принцип се маха старото и се оставя младото на две пъпки“, посочи Къндев.
Повече гледайте във видеото.
