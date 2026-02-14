Дирижирали ли са кукловодите от Държавна сигурност големите промени през годините на прехода? Големите промени през 1990 година са придружени с искане от бившите комунисти да се проведе референдум. Дали трябва да се върнат турските имена на мюсюлманите, преименувани по време на т.нар. Възродителен процес. От тогава е имало няколко вълни на големи политически промени – имат ли роля в създаването на инженерингови проекти бившите репресивни служби. Отговорът дава от един от най-задълбочените изследователи на Държавна сигурност историкът Момчил Методиев в "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

През 1989 година комунистическия режим в Източна Европа рухва. Разрушаването на Берлинската стена дава начало на голямата промяна след 45 години и у нас. Върхушката на БКП организира вътрешен преврат и сваля от власт Тодор Живков.

Демонтажът на тоталитарния режим обаче умело е направляван от репресивните служби. Независимо, че на пръв поглед България поема по пътя към реформите, Държавна сигурност контролира голяма част от процесите на трансформация. За разлика от Източна Германия, в която номенклатурата буквално е изкоренена, а агентите на ЩАЗИ подложени на лустрация, у нас бившите служители на тайните служби се прераждат в капиталисти, а част от тях дори създават първите опозиционни партии.

36 години свалянето на Тодор Живков вече има цели поколения, които не са се сблъсквали с Държавна сигурност. Въпросът е дали наистина това е най-големият трик – да убедиш всички, че не съществуваш. Може ли времето да е заличило старите зависимости днес? Може би отново трябва да се провери кое е по-силно – желанието за демокрация или кукловодите, които продължават да се опитват да регулират и манипулират политическите процеси.

