Времето в следващите часове ще се определя от преминаващ обширен средиземноморски циклон. С малки изключения преди обяд в източните райони, денят ще е облачен с валежи от дъжд. Ще има условия за гръмотевични процеси с пороен дъжд, резки пориви на вятъра и риск от градушка. Дневните температури ще са високи - между 13 и 17-18 градуса. Вятърът през по-голямата част от деня ще е южен с особено бурни пориви в Централна и Източна България.

Предстоящата седмица ще ни върне усещането за зима. В понеделник обстановката ще е по-спокойна - вятърът значително ще отслабне, облаците тук-там ще се разкъсат, валежите ще са локални, най-вече в Южна и Източна България. Дневни температури - от 8 до 13 градуса.

Във вторник и сряда до обяд страната ни отново ще попадне в обхвата на средиземноморски циклон. Заради нахлуващия студен въздух обаче валежите в много райони на Западна, Централна и Североизточна България ще се обърнат в сняг. Валежът в по-късните часове на деня ще е интензивен, с натрупване на снежна покривка и предпоставки за тежък трафик.

В сряда и четвъртък ще остане студено. Сутрин термометрите ще падат до минус 4 - минус 5 градуса, през деня - от 2 до 7, в Южна България - до 10-12.

Ранните прогнози допускат в дните 20–21 февруари поредна циклонална обстановка, отново с интензивни снеговалежи.