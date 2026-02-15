Протест в Сърбия. Там, водени от студенти, хиляди направиха шествие в Крагуевац. Исканията отново са за предсрочни избори и търсене на отговорност за тежкия инцидент на гарата в Нови Сад през 2024 г.



Протестиращите обвиняват президента Александър Вучич, че управлява авторитарно и го наричат корумпиран.

Протест в Белград: Хората поискаха нови избори и правда за жертвите на системата



Вторият 5-годишен мандат на Вучич изтича през 2027 г. По-рано той обяви, че ще има избори тази година, но няма яснота кога ще бъдат и ще спази ли обещанието си.

"Това е държава, в която няма институции. От кого да чакаш нещо, за да се случи промяна. Имаме човек, който е заграбил държавните органи, нищо не работи в тази страна", сподели един от протестиращите."Решението е да има наказание за тези, които го заслушават", посочи друг демонстрант.

