-
Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
-
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
-
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
-
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
-
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
-
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
-
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Исканията отново са за предсрочни избори
Протест в Сърбия. Там, водени от студенти, хиляди направиха шествие в Крагуевац. Исканията отново са за предсрочни избори и търсене на отговорност за тежкия инцидент на гарата в Нови Сад през 2024 г.
Протестиращите обвиняват президента Александър Вучич, че управлява авторитарно и го наричат корумпиран.
Протест в Белград: Хората поискаха нови избори и правда за жертвите на системата
Вторият 5-годишен мандат на Вучич изтича през 2027 г. По-рано той обяви, че ще има избори тази година, но няма яснота кога ще бъдат и ще спази ли обещанието си.
"Това е държава, в която няма институции. От кого да чакаш нещо, за да се случи промяна. Имаме човек, който е заграбил държавните органи, нищо не работи в тази страна", сподели един от протестиращите."Решението е да има наказание за тези, които го заслушават", посочи друг демонстрант.
Редактор: Цветина Петрова
