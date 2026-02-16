Общинският исторически музей (ОИМ) в Трън организира творческо ателие за ученици, посветено на ръкописното наследство на Васил Левски. Инициативата е по повод 18 февруари - деня, в който почитаме паметта на Апостола на свободата, съобщи директорът на институцията д-р Милена Катошева.

„Идеята на екипа на музея е да отбелязваме важните дати от националния календар чрез поредица от подобни инициативи. В тях представяме личности и събития от българската история по атрактивен начин, за да допринесем не само за обогатяване знанията на учениците, а и да оставим у тях едно запомнящо се преживяване. Първото ателие от тази поредица е посветено на Апостола, а след това темата ще бъде Освобождението на България“, каза директорът.

Тя поясни, че в рамките на заниманието децата ще научат повече за писмата и записките на Левски, ще се запознаят с неговия почерк от автентични документи и личния му бележник. Ще направят и опит да изписват букви по негов образец. Участниците също така ще могат да пишат ръкописно или да използват дигитализиран шрифт на шрифтовия дизайнер Стефан Пеев, създаден по почерка на Апостола на свободата.

Тефтерчето на Васил Левски. Снимка: Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Ученическото ателие ще се проведе на 18 февруари от 14:00 часа в сградата на Община Трън. От музея съобщиха, че имат готовност да организират ателието и на 17 и 19 февруари при интерес и в удобно за участниците време.

Пълна информация за записване може да намерите на официалната Facebook страница на ОИМ – Трън.

Редактор: Станимира Шикова