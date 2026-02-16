Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния и остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а детето ѝ беше тежко ранено.

Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража“, като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение.

По време на съдебното заседание родителите на Бургазлиев заявиха, че синът им не е употребявал наркотични вещества и че, по думите им, е жертва на обществен натиск.

„Продължавам да мисля, че не е употребил наркотици. Кръвната проба е взета 30 часа след инцидента. За нас това е манипулация“, заяви майката на обвиняемия Роса Ралева.

„Кръвната проба на Никола е взета 30 часа след събитието. Двата дрегера показват нула. Айде кажете ми как стана това? Има разпореждане от най-високо ниво Никола да е жертва на тези всички нередности, които стават в държавата. Виждате ли седем месеца по-късно какво става -продължава това мачкане на мен, на Никола. Айде ние сме свикнали, 70 години имаме стаж в МВР с майката на Никола, цял живот сме се борили с престъпността и накрая получаваме това от една държава, от прокуратурата, да не казвам начело с един нелигитимен изпълняващ функцията главен прокурор", каза Георги Бургазлиев, баща на Никола.

Шест месеца след трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият остава в ареста

Родителите коментираха още, че според тях се създава негативна обществена нагласа срещу сина им, която влияе и на съдебния процес.

Защитата, представлявана от адвокат Колева, поиска отвод на прокурора по делото, както и изменение на мярката за неотклонение.

„Намираме се в производство по изменение на мярката за неотклонение, а не по същество. Преценили сме, че са налице основанията на закона за нейното изменение“, заяви адвокат Колева.

Преди началото на съдебното заседание пред сградата на Апелативния съд се проведе протест на близки на загиналата Христина и пострадалия Марти, подкрепен от граждани и представители на сдружение „Ангели на пътя“.

Протестиращите настояха обвиняемият да остане в ареста и да има справедлив процес.

„Няма как моето дете да лежи в земята вече шести месец, а той да ходи свободен. Остави две деца сираци", сподели Златка Соколова - майка на починалата Христина.

Информация: Елена Танева

Редактор: Габриела Павлова